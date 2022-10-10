سنية الدهماني " قيس سعيد ظهر أنه لايفقه كتابة القوانين

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لايفقه كتابة القوانين وهو ما اتضح من خلال تعديل القانون الانتخابي.

وأضافت سنية الدهماني " اي شخص يفهم قليلا في القوانين يعلم جيدا حجم الأخطاء في القانون الانتخابي".





وتابعت الدهماني " للأسف الرئيس لا يستمع إلى الاصوات المنتقدة له ويضع أنصاره في احراج".



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ويذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.

وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.







وتابعت الدهماني " للأسف الرئيس لا يستمع إلى الاصوات المنتقدة له ويضع أنصاره في احراج".وكان رئيس الجمهورية، كشف يوم الجمعة الماضي في لقاءه برئيسة الحكومة ، أن تعديل المرسوم الانتخابي أضحى ضرورياويذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.