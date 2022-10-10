المحرس: ورشة عمل حول حقوق المهاجرين والمهاجرات من بلدان جنوب الصحراء في تونس في الوصول إلى المعلومة

باب نات - احتضن احد نزل مدينة المحرس، وعلى مدى يومي 08 و09 أكتوبر 2022، ورشات عمل من تنظيم فيدارلية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين FTCR، جمعت مشاركة كل من ممثلي السلط المحلية ( من المحرس والمرسى والمروج) وممثلي السلط المركزية وعدد من جمعيات المجتمع المدني والجمعات المهتمة بالهجرة بتونس بهدف تدارس وفهم ومناقشة الصعوبات التي تعرض المهاجرين والمهاجرات من بلدان جنوب الصحراء في تونس في الوصول إلى المعلومة.





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هذا وقد دعا المشاركين خلال إختتام هذه الورشة بضرورة إعادة النظر في مقاربة شاملة وموحّدة تجاه هذه المسألة، بحيث يجب أن يحصل المهاجرون الذين يفدون إلى البلاد التونسية على معلومات موثوقة ومحيّنة حول وسائل الإحاطة والاندماج المتاحة فور دخولهم البلاد. كما يجب أن يتم تقديم الدعم لهم للعثور على العمل والمسكن والحصول على الرعاية الصحية بغض النظر عن الوضع القانوني للمهاجر. إضافة إلى ذلك، يتعيّن أن يكون نظام الاستقبال للوافدين الجدد موحدًا ومنهجيًا ومن الواجب تدريب مختلف المتدخلين، ابتداء من المهنيين الصحيين إلى مسؤولي الحدود، حول طرق حماية ودعم المهاجرين من الفئات الهشّة.أما فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين الموجودين في البلاد والذين استطاعوا الولوج فعليّا إلى سوق العمل المحلي، فينبغي النظر أساسا في إمكانية تسوية وضعيّاتهم بطريقة قانونية.عموما، يجب أن يشمل تنفيذ هذه السياسات العامة المهاجرين أنفسهم إضافة إلى المجتمع والجمعيات والقنصليات المعنيّة، من أجل ضمان حلول فعالة وشاملة وقابلة للتطبيق.وائل الرميلي