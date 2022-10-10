سنية الدهماني: على القضاة في إطار تكوينهم زيارة السجن للاطلاع على ظروف الاقامة هناك

انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" قرار احد القضاة بسجن مواطن بسبب سرقة " علبة شامية".
وقالت سنية الدهماني " للأسف بعض القضاة لا يهمهم الوضع الانساني وهم صارمون في تطبيق القانون " واذا ماحطوش حد في الحبس يباتو مرضى".
وقالت سنية الدهماني " للأسف بعض القضاة لا يهمهم الوضع الانساني وهم صارمون في تطبيق القانون " واذا ماحطوش حد في الحبس يباتو مرضى".
وتابعت سنية الدهماني " القضاة في إطار تكوينهم لازم يعديو اسبوع في السجن لين يعرفوا وين يبعثوا في الناس".
وطالبت الدهماني من القضاة ان يعيشوا ظروف السجن.
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وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت يوم الجمعة الماضي بالسجن لمدة 3 اشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ عوض 3 أشهر سجنا نافذة لمواطن اتهم بسرقة علبة شامية من أحدى المغازات واكلها.
وكشفت الأبحاث ان المتهم شعر بالجوع فاكل العلبة المذكورة وانه لم يكن بحوزته المال الكافي لشرائها.
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