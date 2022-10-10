سنية الدهماني: على القضاة في إطار تكوينهم زيارة السجن للاطلاع على ظروف الاقامة هناك

انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" قرار احد القضاة بسجن مواطن بسبب سرقة " علبة شامية".

وقالت سنية الدهماني " للأسف بعض القضاة لا يهمهم الوضع الانساني وهم صارمون في تطبيق القانون " واذا ماحطوش حد في الحبس يباتو مرضى".





وتابعت سنية الدهماني " القضاة في إطار تكوينهم لازم يعديو اسبوع في السجن لين يعرفوا وين يبعثوا في الناس".

وطالبت الدهماني من القضاة ان يعيشوا ظروف السجن.

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وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت يوم الجمعة الماضي بالسجن لمدة 3 اشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ عوض 3 أشهر سجنا نافذة لمواطن اتهم بسرقة علبة شامية من أحدى المغازات واكلها.



وكشفت الأبحاث ان المتهم شعر بالجوع فاكل العلبة المذكورة وانه لم يكن بحوزته المال الكافي لشرائها.









وتابعت سنية الدهماني " القضاة في إطار تكوينهم لازم يعديو اسبوع في السجن لين يعرفوا وين يبعثوا في الناس".وطالبت الدهماني من القضاة ان يعيشوا ظروف السجن.وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت يوم الجمعة الماضي بالسجن لمدة 3 اشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ عوض 3 أشهر سجنا نافذة لمواطن اتهم بسرقة علبة شامية من أحدى المغازات واكلها.وكشفت الأبحاث ان المتهم شعر بالجوع فاكل العلبة المذكورة وانه لم يكن بحوزته المال الكافي لشرائها.