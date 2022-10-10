بداية من الغد: إنتاج 650 طنا من السكر يوميا


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 09:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر محمد القابسي أنه من المتوقع ان تستأنف الشركة تزويد السوق بمادة السكر بداية من يوم غد الثلاثاء.


وأكد القابسي في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، أن الشركة بصدد استكمال التدابير التقنية لإعادة التشغيل بما يسمح باستئناف الإنتاج بداية من يوم غد الثلاثاء بوتيرة 650 طنا من السكر الأبيض المعد للاستهلاك يوميا.

وأضاف الرئيس المدير العام أن الشركة حصلت على كميات كافية من السكر الخام لاستئناف نشاط التكرير وضمان انتظام تزويد السوق بمادة السكر الأبيض

هذا ونفى القابسي وجود أي عطب في سلسلة الإنتاج مؤكدا أن خصوصية نشاط تكرير السكر تقتضي فترتين لراحة كل عام لإجراء عمليات الصيانة.

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