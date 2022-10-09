الطبوبي: العبرة ليس في تنظيم انتخابات يوم 17 ديسمبر

قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، أننا نعيش في وضعية استثنائية، مع أحزاب رافضة وأخرى قابلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.





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'العبرة ليس في تنظيم انتخابات يوم 17 ديسمبر'

وندد اثر اشرافه على مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، الحديث عن "السيادة الوطنية وتونس مازالت تستورد في المواد الغذائية وقطع الغيار من الخارج".وقال ان المنظمة الشغيلة تعمل على "تحقيق السيادة الوطنية" وهو شعار إيجابي رغم المناكفات السياسية مبينا ان المنظمة النقابية تتدخل في السياسة لأنها "ترسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية".كما أكد ان "الاتحاد منفتح على الاصلاحات في المؤسسات العمومية" مضيفا " ان المشكلة تكمن في "حوكمتها ونجاعة أخذ القرار في ادراتها إلى جانب عدة مشاكل أخرى كالانتداب وغيرها.."وقال ان الاتحاد قد قدم رؤيته في مختلف الخيارات لكن "القاعدة الجبائية لم تتوسع وبقيت مجرد شعار".وقال الطبوبي، إن الإختلافات السياسية تحوّلت في تونس إلى بغض وأحقاد وكراهية، مبينا أن تونس تعيش وضعا استثنائيا في إشارة إلى الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم وما يحوم حولها من مواقف بخصوص مقاطعة أحزاب المشاركة فيها مقابل دعم أحزاب أخرى لهذا الإستحقاق الإنتخابي.وأكد الطبوبي أن العبرة ليس بتنظيم انتخابات يوم 17 ديسمبر 2022، لكن العبرة في ما وصفه بالدينامكية وكيفية التعامل مع المحيط الداخلي الخارجي.وبخصوص إعلان رئيس الجهورية قيس سعيد ضرورة تعديل القانون الإنتخابي، قال المتحدث إن الاتحاد لا يحكم على الأقوال بل على النصوص عند صدورها بالرائد الرسمي.