ديلو: 'الشركات الأهلية ستُمثل مشروع ملف فساد'


Publié le Samedi 08 Octobre 2022 - 16:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال القيادي السابق في حركة النهضة، المحامي سمير ديلو، اليوم السبت 08 أكتوبر 2022، إن "الشركات الأهلية ستُمثل مشروع ملف فساد".


وأوضح ديلو أن هذه الشركات ستصبح يوما ملف فساد في علاقة بالحملات الإشهارية وصرح "سيأتي يوم يفتح فيه ملف الاستشارة الوطنية ونفس الشيء باللنسبة للشركات الأهلية".

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وخلال استضافته في برنامج "Le Grand Débat" على اذاعة شمس، تابع سمير ديلو بأن الشركات الأهلية بمثابة "بيع الوهم الخشخاش الفكري للناس".

ولفت ديلو إلى أن الشركات الأهلية مشروع غير قائم على اعتبارات اقتصادية وفق تقديره.



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