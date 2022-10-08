الخزينة العامة للبلاد التونسية تكشف حقيقة تحصّل عدد من الشخصيات على تعويضات مالية بعد الثورة

وجه مؤخرا المحامي عبد الرؤوف العيادي مراسلة للخزينة العامة للبلاد التونسية طالبا توضيحات بخصوص قائمة نشرها أحد المحامين بخصوص تحصّل عدد من الشخصيات على تعويضات بعد الثورة.





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"وأخيرا لقيت حاجة ملموسة لعل تقنع البعض في خصوص ما يروج عن مسألة التعويضات

توة برشا سابقا حكيت معاهم وتلقاهم عندهم مستوى علمي محترم وموظفين ومربّين وغيرهم مقتنعين ان الدولة صرفت تعويضات بعد الثورة ويحكو بأرقام خيالية

تحكي معاهم عرض.. تحكي معاهم طول .. تقنعهم بالحجج ...بالعربي بالقجمي شي (هذا وقت كنت نناقش ونحاول نفسّر ...توا ماعادش 😅)

شي النافع الله ...عندهم قناعة ترسخت بالماتراكاج الاعلامي وشدت بلاصتها ويصعب انك تحاججهم او تغيرلهم فكرتهم المغلوطة ...تعويضات اكاهو

عاد المحامي العيادي يلقا زميله محامي مهبط ليستة طويلة عريضة حول تعويضات تم صرفها لاشخاص من بينهم هو

ماكانش من العاكسين ...راسل خزينة الدولة يستفسر

خزينة الدولة اجابته وقالتلو "والله ماثما منو كعبة ها الحديث "

ان شاء الله هاك الجماعة يقتنعو ويعرفو انها حكاية حولة"

وحسب الوثيقة المتداولة فقد تحصل عبد الرؤوف العيادي على مبلغ قدره 450 ألف دينار وهو ما كذّبه امين المال العام بالخزينة العامة الذي وفي ردّه على مراسلة العيادي نفى علم مصالح الخزينة بهذه القائمة.وقال عبد الرؤوف العيادي تفاعلا مع ردّ الخزينة العامة بالقول "السيد امين المال العام للبلاد التونسية يفند صدور قائمة التعويضات المزعومة عن مصالح الخزينة العامة مثلما روج لذلك بعض السفهاء و هي تحمل بصمة بوليس بن علي الضالع في الاجرام و التجمع النتن".من جانبه تفاعل الكاتب طارق العمراني مع هذه المسألة وأشار الي أن "الماتراكاج الاعلامي" بعد الثورة ساهم في ترسيخ قناعة لدى الراي العام بان الدولة صرفت تعويضات بعد الثورة وعلق قائلا " نشالله بعد مراسلة الخزينة العامة للدولة يفهم الناس ان التعويضات حكاية حولة...