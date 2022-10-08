مراقبون: 'تغيير مرسوم الانتخابات في هذا التوقيت..غير جدّي'

اعتبرت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات في هذا التوقيت "غير جدّي".
وشددت الجبري على أن ما يحدث اليوم أثناء عملية جمع التزكيات من شراء أصوات وضغط وتعطيل لبعض المترشحين كان أمرا بديهيا وواضحا لأنه من الصعب تطبيق شروط التزكيات.
واعتبرت الجبري أن هذا حدث بسبب أن المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي وضع بصفة انفرادية ولم يقع تشريك أصحاب الخبرة في المادة الانتخابية من مكونات المجتمع المدني والخبراء في صياغته.
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