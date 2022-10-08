مراقبون: 'تغيير مرسوم الانتخابات في هذا التوقيت..غير جدّي'



وشددت الجبري على أن ما يحدث اليوم أثناء عملية جمع التزكيات من شراء أصوات وضغط وتعطيل لبعض المترشحين كان أمرا بديهيا وواضحا لأنه من الصعب تطبيق شروط التزكيات.



واعتبرت الجبري أن هذا حدث بسبب أن المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي وضع بصفة انفرادية ولم يقع تشريك أصحاب الخبرة في المادة الانتخابية من مكونات المجتمع المدني والخبراء في صياغته.



