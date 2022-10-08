"ياسين العياري :القضاء لم يبرئ الياس الفخفاخ ومن لديهم المستندات ضده منفيون خارج البلاد"

في تعليقه على تدوينة لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ الذي أعلن عن تبرئته من قبل القضاء في قضية تضارب المصالح كذب النائب السابق ياسين العياري الفخفاخ ووصفه بالمفتري لان الفخفاخ حسب العياري لم يمثل أمام القضاء ومن قدموا الشكاوي ليسوا في تونس".





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" يزي من الكذب و الافلام



1- ما برأكش القضاء، لم تقف قدام قاضي أصلا، ما صارت حتى جلسة، سلكوهالك من غادي لغادي بالإجراءات.



2- الي شاكين بيك الزوز، ما ينجموش يقدمو المؤيدات : هيئة مكافحة الفساد مسكرة، والعبد لله منفي.



3- القضية ساهلة، عندك شركات تتعامل مع الدولة، في يدك شهرين باش تعطي أسهمك، ما عطيتهمش، اسمها جريمة و فساد، بالنص!



4- كي فضحت روحك في التلفزة، لعبتها عنتر : اي بالطبيعة عندي شركات تتعامل مع الدولة، لكن كي حكت الركايب، ثمة قاضي صدق انه رئيس حكومة ما نجمش يعطي الأسهم إمتاعو خاطر كورونا فقال هيا فك علينا موش لازم نحاكموه.

هل هذا يعني برؤوه و خاطيه و ما عكعكش 🙂 ؟



يعني موش برؤوك خاطر ماهوش فساد و الا خاطرك ما عملتش و الا خاطرو قانوني، أما لقاولك تسليكة : خاطر الله غالب كورونا، فرئيس الحكومة ما نجمش يخطف روحو يعطي الأسهم متاعو.



برى بركة، موش باش نوصولو نحطو رؤساء حكومات في الحبس و إلا بش نحاكموهم أصلا.



فقط ما تفلمش على العباد، قلهم علاش و كيفاش سلكوهالك، ما تغمهمش زعمة خاطيك و ما عملتش و انو رئيس حكومة عندو شركات تتعامل مع الدولة حاجة قانونية.



الفرق بيني و بينك، اني نشرت بشفافية كل الوثائق الي تثبت تجاوزك للقانون في حين، حتى لتو، هاك تغم في العباد 🙂



عاركتك كي انت في أوج قوتك، رئيس حكومة عكعاك!



اليوم؟ هذه آخر تفليمة من عندك أرد عليها.



تمنيت إنه محاكمتك تكون بمجلس أعلى للقضاء منتخب، في الوضع الي أحنا فيه تو، اي حكم مهما كان، مطعون في شرعيته في عهد قضاء التعليمات.



سلم على الي عارفينك تشديت بعظمتك، سلكوهالك بالشكل لا بالأصل أما يفلموا كومام.



تحيا الأفلام!