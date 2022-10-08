بسوسة والمهدية : حفل فني لفرقة "Wings of Swing" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا


Publié le Samedi 08 Octobre 2022 - 08:41 قراءة: 1 د, 5 ث
      
بمناسبة المعرض الدولي للطيران والدفاع بالنفيضة تتواجد في تونس فرقة "Wings of Swing" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا (USAFE) .
وتستمد فرقة Wings of Swing مخزونها الموسيقي من مجموعة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الأمريكية - مزيج من موسيقى الجاز والبلوز مع أغاني الروك أند رول .


تواريخ العروض:
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الثلاثاء 11 أكتوبر الساعة 17:00: حفل موسيقي بالمدرج بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة.
الخميس 13 أكتوبر الساعة 12:30 عرض جماهيري في السقيفة الكحلة (أمام بلدية المهدية).

المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع

وتنظم وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في جيش الطيران، المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع، من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري بمطار النفيضة – الحمامات الدولي، وذلك بمشاركة حوالي 120 شركة أجنبية في مجال صناعة الطيران والدفاع.


ويمثل المعرض فرصة للإطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوّي والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنّعة للتعريف بالقدرات الوطنية في ميدان صناعة الطيران.

وتشارك وزارة الدفاع الوطني في هذا المعرض باستعراض جوّي للطائرات عند افتتاح فعاليات المعرض، وعرض للقفز بالمظلات للقوات الخاصة، وبجناح حول تكوين الطيارين والمهندسين بمدرسة الطيران ببرج العامري، والتكوين التقني في عديد الاختصاصات بمدرسة الاختصاصات الجوية بصفاقس.

كما ستنظم المؤسسة العسكرية بالمناسبة ملتقى علميًا حول علوم الطيران والفضاء والطائرات المسيّرة والمنظومات المضادة لها والذكاء الاصطناعي في علاقته بالأمن والدفاع في إفريقيا.

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