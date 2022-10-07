رفض طلب إيقاف بطولة الرابطة المحترفة الأولى


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 16:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا ينصّ على رفض الدعوى بخصوص طلب إيقاف انطلاق الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.


ويتعلّق الملف بقضيّة استعجالية "من ساعة إلى أخرى" تقدّم بها المحامي الأستاذ الطيب بالصادق في حقّ مجموعة من أحباء ومنخرطي جمعية الهلال الرياضي بالشابة، وذلك لطلب إيقاف انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المزمع انطلاقها هذا الأسبوع، إلاّ أنّ هيئة المحكمة رفضت المطلب.

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