من بطولة هند صبري: فيلم فضل ونعمة في قاعات السينما التونسية

انطلقت يوم الخميس 6 أكتوبر قاعات السينما التونسية في عرض الفيلم المصري الجديد فضل ونعمة.





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ويشكل العمل عودة هند صبري للعب الأدوار الكوميدية في السينما من خلال الفيلم وفي بطولة مطلقة .وتلعب فيه دور نعمة العميلة السرية هي وزوجها فضل والذي يلعبه النجم ماجد الكدواني. .وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وعارفة عبد الرسول... ومن إنتاج سينرجي فيلمز وماجيك بينز وتي فيجن وأفلام مصر العالمية ونيو سينشري.وتوزيع الفيلم في تونس حصريا لشركة القوبنطيني التي تميزت بجلب الأفلام العالمية إلى قاعات السينما التونسية.