بسبب أحد المتهمين في قضية انستالينغو :هذا ما تقرر في حق المدونة امينة منصور

افاد الاستاذ محمد علي بوشيبة رئيس جمعية مدونون بلا قيود ومحامي المدونة امينة منصور باب نات صباح اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022, ان موكلته مثلت أمس امام اعوان فرقة الشرطة العدلية بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وذلك لسماعها على خلفية تصريحات ادلى بها أحد الموقوفين فيما عرف بقضية انستالينغو أدعى فيها ارتباط منوبته بتلك الشبكة واهدائها سيارة وتمكينها من مبالغ مالية، وبين محدثنا انها ادعاءات لا أساس لها من الصحة حيث تبين بعد إجراء التحريات ان موكلته لا تمتلك سيارة ولا حسابات بنكية مثلما صرح أحد المتهمين مشيرا الى انه بمراجعة حاكم التحقيق قرر ابقائها بحالة سراح.





