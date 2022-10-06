نبيل حجي: البرلمان القادم بش نشوفو فيه مهازل أكبر ملي ريناها في أي برلمان سابق

جدد الخميس 6 أكتوبر، القيادي بالتيار الديمقراطي انتقاد المسار الانتخابي والقانون الانتخابي المنظم للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.





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واشار الي ان القانون الانتخابي سيفرز برلمانا "لا بش نلقاو فيه لا محامين ولا اطباء ولا خبراء محاسبين ولا مهندسين ولا غيرهم سنجد العاطلين عن العمل والمتقاعدين والموظفين العموميين".وطالب حجي بأن تواصل القناة الوطنية بث مداولات مجلس النواب القادم مشيرا ان البرلمان القادم سيحطم الارقام القياسية في نسبة المشاهدة.وقال "البرلمان القادم سيكون اكبر برنامج عندو اوديمات حتى السبوعي ما عادش بش يخلط" وأضاف متأسفا "البرلمان القادم بش نشوفو فيه مهازل".