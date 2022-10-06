المنصري: تم الاحتفاظ بأشخاص في القيروان وجلمة وتونس في علاقة بتجاوزات في تزكيات المترشّحين

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان النيابة العمومية احتفظت بشخصين مشتبه بهم في الحصول على تزكيات بطرق غير قانونيها، احدهما في دائرة تونس 2 والثاني في القيروان، مع فتح ابحاث في الغرض.





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واوضح المنصري اليوم الخميس 6 سبتمبر 2022، انه وفي اطار جمع التزكيات لاحظت هيئة الانتخابات بعض التجاوزات منها استعمال وسائل وموارد الدولة خاصة من قبل بعض رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية الذين حاولوا التاثير على الموظفين من اجل تزكيتهم وتسهيل التزكيات لفائدتهم وتعطيلها امام المنافسين.كما اشار المنصري الى تسجيل بعض الاعانات النقدية والعينية من اجل جمع التزكيات.ودعا المنصري عموم المواطنين الى الابلاغ لدى الهيئة او النيابة العمومية عند توثيق اي حالة تجاوز، مذكرا المترشحين بضرورة احترام القواعد التي ينص عليها القانون الانتخابي.تجدر الاشارة الى أن القانون الانتخابي (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022)، فرض وجوب جمع المترشح ل400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين والمزكيات لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.كما أقرّ القانون الجديد أن "العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب مائة وواحد وستّون (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة)".وحدد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية في الداخل بـ151 مقعدا، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج.وجاء في القانون أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، وأنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".