داىرة الاتهام تصدر قرارها حول الافراج عن شفيق الجراية


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 19:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
رفضت مساء اليوم دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال شفيق الجراية في القضية المتعلقة بوضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم .


وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قبل سابقا مطلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع في حق شفيق الجراية في هذه القضية إلّا أن النيابة العمومية استأنفت القرار المذكور .

هذا وحوكم الجراية اسئنافيا ب 5 سنوات سجنا بعد أن كان محكوما ب10 سنوات سجنا في قضية تدليس عقود بيع أملاك شركة مصادرة وتحويل ملكيتها له بالرغم من كونه كان شريكا فيها...

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254347



..
...

En continu...

Toutes les news...
الخميس 06 أكتوبر 2022 | 10 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:58 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
25°
 Babnet29° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2228°-2130°-2130°-2225°-21
  • Avoirs en devises
    23513,9

  • (6 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24728 DT        1$ =3,27172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct )   1566,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   