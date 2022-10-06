داىرة الاتهام تصدر قرارها حول الافراج عن شفيق الجراية

رفضت مساء اليوم دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال شفيق الجراية في القضية المتعلقة بوضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم .







وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قبل سابقا مطلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع في حق شفيق الجراية في هذه القضية إلّا أن النيابة العمومية استأنفت القرار المذكور .



هذا وحوكم الجراية اسئنافيا ب 5 سنوات سجنا بعد أن كان محكوما ب10 سنوات سجنا في قضية تدليس عقود بيع أملاك شركة مصادرة وتحويل ملكيتها له بالرغم من كونه كان شريكا فيها...



