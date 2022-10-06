عصام الشابي : هذه الانتخابات ستنتج مشهدًا برلمانيّا أسوء من كلً ما شاهدناه في العشر سنوات الماضية

عبر أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على اذاعة الديوان عن استيائه من مناخ الانتخابات التشريعية القادمة الذي يتم فيه الحديث عن منطق العشيرة والفساد والكناترية دون الحديث عن قامات سياسية فكرية ورؤى وبرامج.







وأضاف الشابي أن المناخ الإنتخابي بعيد عن مناخ الإنتخابات الحرة والنزيهة الذي تتنافس فيه البرامج والمشاريع , ويعتمد على تفسير تآمري عبر إلصاق تهم التجاوزات الإنتخابية الحاصلة حاليا على مستوى جمع التزكيات للأحزاب في حين أن 95 % من الأحزاب مقاطعة للإنتخابات التشريعية.



وأوضح الشابي أن الغاية من اتهام الأحزاب هو التمهيد للقضاء عليها و على الحياة التعددية القائمة على الأحزاب.







وأضاف الشابي أن المناخ الإنتخابي بعيد عن مناخ الإنتخابات الحرة والنزيهة الذي تتنافس فيه البرامج والمشاريع , ويعتمد على تفسير تآمري عبر إلصاق تهم التجاوزات الإنتخابية الحاصلة حاليا على مستوى جمع التزكيات للأحزاب في حين أن 95 % من الأحزاب مقاطعة للإنتخابات التشريعية.وأوضح الشابي أن الغاية من اتهام الأحزاب هو التمهيد للقضاء عليها و على الحياة التعددية القائمة على الأحزاب.