الخبير الاقتصادي معز حديدان:'استعدّوا..أخبار سيئة ستتسارع والتّضحيات لا مفر منها'

قال الخبير الاقتصادي معز حديدان في ميدي شو اذاعة موزاييك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 أن ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة الرئيسية تعتبر إشارة من البنكبأنه يتابع نسبة التضخم، وأن الترفيع كان رمزيا وكان بإمكانه الترفيع بـ200 نقطة، وفق تعبيره.





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سنوات صعبة وإصلاحات موجعة...

2023 أصعب سنة على تونس..

وتابع في هذا الإطار ''نسبة التضخم اليوم في حدود 9 بالمائة ونسبة الاقتراض ستكون في حدود 7.25.. ودور البنك المركزي هو محاربة التضخم وكان بإمكانه الترفيع في نسبة الفائدة بـ200 نقطة حتى تكون متعادلة مع نسبة التضخم..''وتوجه ضيف ميدي شو برسالة للتونسيين قائلا '' أقول للتونسي ''حضر روحك'' لأن السنوات الثلاث القادمة ستكون صعبة وهناك إصلاحات على المدى القصير ستكون موجعة ولو تحققت قد تعطي أُكلها بعد سنوات قليلة.. وعلى التونسي أيضا أن يفهم أن الإصلاح هو بيد السلطة التنفيذية..''كما قال ''اليوم المواطن مسكين ما عندو ما يعمل.. بش يتحمل الزيادة في الأسعار والزيادة في سعر الفائدة.. وتدهور المقدرة الشرائية.. لكن لازم يعرف اللي الإصلاح بيد السلطة التنفيذية الإصلاح..''وأشار معز حديدان إلى أن التونسي سيقوم بتضحيات لا مفرّ منها، وهناك إصلاحات يجب القيام بها، معتبرا أن السنة القادمة ستكون أصعب سنة تمر بها تونس.وأضاف'' 2023 ستكون أصعب سنة تمر على تونس وهي أصعب من فترة الثمانينات.. والأخبار السيئة ستتسارع الأيام القادمة لذلك على المواطن أن يتحمل الوضع ويضحي ''ويكبس السنتورة ويعرف شكون ينتخب''، وفق تعبيره.