مدنين: الحماية المدنية تنفي خبر غرق قارب 'حرقة' وتؤكد تواصل عمليات التثبت من هوية جثة الفتاة في سواحل جربة


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 21:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اكد العميد عاطف حويج المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين في اتصال هاتفي مع اذاعة شمس انه لاصحة للاخبار المتداولة مساء اليوم حول غرق مركب لرحلة غير شرعية .


كما افاد العميد حويج ان عملية التثبت من الجثة من جنس الاناث المتاكلة التي تم انتشالها صباح اليوم من قبل الحرس البحري والحماية المدنية ببحر قسطيل باغير جربة ميدون ، وتم ايداعها ببيت الاموات بالمستشفي الجهوي الصادق مقدم بجربة، ما زالت متواصلة للتثبت هل هي من المجموعة التي قامت برحلة غير شرعية مساء يوم الاربعاء القبل الماضي نحو السواحل الاوروبية.

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