مدنين: الحماية المدنية تنفي خبر غرق قارب 'حرقة' وتؤكد تواصل عمليات التثبت من هوية جثة الفتاة في سواحل جربة

اكد العميد عاطف حويج المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين في اتصال هاتفي مع اذاعة شمس انه لاصحة للاخبار المتداولة مساء اليوم حول غرق مركب لرحلة غير شرعية .







كما افاد العميد حويج ان عملية التثبت



كما افاد العميد حويج ان عملية التثبت من الجثة من جنس الاناث المتاكلة التي تم انتشالها صباح اليوم من قبل الحرس البحري والحماية المدنية ببحر قسطيل باغير جربة ميدون ، وتم ايداعها ببيت الاموات بالمستشفي الجهوي الصادق مقدم بجربة، ما زالت متواصلة للتثبت هل هي من المجموعة التي قامت برحلة غير شرعية مساء يوم الاربعاء القبل الماضي نحو السواحل الاوروبية.