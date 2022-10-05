مدير المشاريع بمنظمة أنا يقظ: الاتحاد الأوروبي قد يحذف أسماء تونسيين من قائمة الأشخاص المجمّدة أموالهم وعلى وزارة الخارجية التحرّك


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 20:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال مدير المشاريع بمنظمة أنا يقظ يوسف بلقاسم في مداخلة على قناة التاسعة ان الاتحاد الأوروبي قد يحذف عددا من المشمولين بتجميد الأموال.
وأضاف يوسف بلقاسم " الأشخاص المشمولين اكدوا أن القضاء لا ينصفهم وأن تونس معادية لحقوق الانسان"

وتابع " هنالك جلسة ستقام في أكتوبر وأخرى في نوفمبر المقبل لبحث سحب أسماء من جمّدت اموالهم".
وطالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية.
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