مدير المشاريع بمنظمة أنا يقظ: الاتحاد الأوروبي قد يحذف أسماء تونسيين من قائمة الأشخاص المجمّدة أموالهم وعلى وزارة الخارجية التحرّك

قال مدير المشاريع بمنظمة أنا يقظ يوسف بلقاسم في مداخلة على قناة التاسعة ان الاتحاد الأوروبي قد يحذف عددا من المشمولين بتجميد الأموال.
وأضاف يوسف بلقاسم " الأشخاص المشمولين اكدوا أن القضاء لا ينصفهم وأن تونس معادية لحقوق الانسان"
وأضاف يوسف بلقاسم " الأشخاص المشمولين اكدوا أن القضاء لا ينصفهم وأن تونس معادية لحقوق الانسان"
وتابع " هنالك جلسة ستقام في أكتوبر وأخرى في نوفمبر المقبل لبحث سحب أسماء من جمّدت اموالهم".
وطالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية.
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