زياد الهاني: كنت معجب بعبير موسي و اعتبرها أرجل من الملايين

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان تصريح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد المفسر احمد شفتر وتهكمها من مظهره غير مقبول.

واضاف " كنت معجبا بعبير موسي بسبب موقفها الرافض لحل التجمع بعد الثورة لانه موقف افضل من موقف الملايين ".





وتابع " للاسف الشديد الدستوري الحر رغم شعبيته وتاريخه تسقط بعض قياداته في التصريحات غير المقبولة".







وتابع " للاسف الشديد الدستوري الحر رغم شعبيته وتاريخه تسقط بعض قياداته في التصريحات غير المقبولة".