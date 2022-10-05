زياد الهاني: كنت معجب بعبير موسي و اعتبرها أرجل من الملايين

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان تصريح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد المفسر احمد شفتر وتهكمها من مظهره غير مقبول.
واضاف " كنت معجبا بعبير موسي بسبب موقفها الرافض لحل التجمع بعد الثورة لانه موقف افضل من موقف الملايين ".
واضاف " كنت معجبا بعبير موسي بسبب موقفها الرافض لحل التجمع بعد الثورة لانه موقف افضل من موقف الملايين ".
وتابع " للاسف الشديد الدستوري الحر رغم شعبيته وتاريخه تسقط بعض قياداته في التصريحات غير المقبولة".
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