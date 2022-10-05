13 أكتوبر وقفة احتجاجية لقطاع الاعلام ومقاطعة التشريعية واردة

أعلنت كل من النقابة التونسية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام خلال مؤتمر صحفي لتقديم آخر المستجدات في الإعلام المُصادر والعمومي عن تنظيم وقفة احتجاجية تكون منطلقا للتحركات الاحتجاجية المنددة بقرار التسوية القضائية لاذاعة شمس ودار الصباح بالاضافة الى الوضع المهدد لمؤسسة "سنيب لابراس" وذلك يوم 13 أكتوبر الجاري وفق ما أكدته أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفيين.





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وشددت أميرة محمد على أنه سيتم اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية من طرف وسائل الاعلام في صورة عدم تجاوب رئاستي الجمهورية والحكومة مع مطالبهم.واعتبرت محمد أن هناك ارادة سياسية للتسوية القضائية في حق الاعلام العمومي والاعلام المصادر مبدية تخوفها من أن تكون هذه التسوية قناعا للتصفية القضائية.وقالت أميرة محمد إن النقابة طلبت في عديد المرات لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة لتقديم جملة من المقترحات البديلة عن التسوية القضائية لكن لم يكن هناك تفاعل مع تلك الدعوات.وشددت على أن باب التفاوض مازال مفتوحا للنقاش حول هذه الملفات "لكن في الوقت نفسه فإن القطاع مستعد للنضال" وفق تعبيرها.من جانب آخر، عبر عدد من الصحفيين العاملين في اذاعة شمس اف ام ودار الصباح وسنيب لابراس عن رفضهم لقرارات التسوية القضائية مقترحين بدائل للخروج من أزمة هذه المؤسسات. كما طالبوا بلقاءات مع الحكومة من أجل ضمان استمراريتها.المصدر موزاييك