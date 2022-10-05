قضية التسفير الاستماع إلى عائلات الشبان الذين سافروا إلى سوريا

باشرت الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة الاستماع لعائلات الشبان الذين وقع تسفيرهم إلى سوريا وبؤر التوتر منذ 2013وقد بلغ عدد العائلات الذين وقع سماعهم حوالي 11 عائلة أكدوا في تصريحاتهم أن أبنائهم وقع التغرير بهم من قبل أئمة وعدة سلفيين قاموا بدمغجتهم دينيا وأرسلوهم إلى تنظيم داعش الإرهابي للقتال في صفوفه.







يذكر وأنه تم عرض كافة المشمولين بالتتبع في ملف التسفير إلى بؤر التوتر على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لتقرر الإفراج عن رئيس الحكومة السابق علي العريض بعد ان تم الاحتفاظ به والإبقاء على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ونور الدين الخادمي وراشد الغنوشي بحالة سراح واطلاق سراح رجل الاعمال محمد فريخة ...



كما تم اصدرا بطاقة إيداع بالسجن في حق إطارات أمنية عليا بالداخلية من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي والاطار الامني محرز الزواري ..



واثر ذلك استأنفت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة قرار قاضي التحقيق المتعلق بالإفراج عن المحتفظ بهم والابقاء بحالة سراح على البعض الأخر لتحدد دائرة الاتهام جلسة 13اكتوبر للنظر في استئناف النيابة.

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يذكر وأنه تم عرض كافة المشمولين بالتتبع في ملف التسفير إلى بؤر التوتر على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لتقرر الإفراج عن رئيس الحكومة السابق علي العريض بعد ان تم الاحتفاظ به والإبقاء على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ونور الدين الخادمي وراشد الغنوشي بحالة سراح واطلاق سراح رجل الاعمال محمد فريخة ...كما تم اصدرا بطاقة إيداع بالسجن في حق إطارات أمنية عليا بالداخلية من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي والاطار الامني محرز الزواري ..واثر ذلك استأنفت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة قرار قاضي التحقيق المتعلق بالإفراج عن المحتفظ بهم والابقاء بحالة سراح على البعض الأخر لتحدد دائرة الاتهام جلسة 13اكتوبر للنظر في استئناف النيابة.