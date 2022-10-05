سنية الدهماني: تنمر موسي على شفتر عيب... وله مردود عكسي


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 09:35 قراءة: 0 د, 32 ث
      
عبرت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها في برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام عن استغرابها من تنمر رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على "كبير المفسرين" احمد شفتر بسبب لباسه وتعرقه في حوار على قناة التاسعة.
وقالت سنية الدهماني " ما يحدث يشير إلى تدهور الخطاب السياسي ونحن تعاطفنا مع موسي عندما تعرضت للتنمر والعنف اللفظي والجسدي" .


وكانت عبير موسي انتقدت الصورة السيّئة التي بدى بها أحمد شفتر في حوار على قناة التاسعة وتحدثت عن حالة التعرّق التي بدت على ملابسه وكانت واضحة للعموم.
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