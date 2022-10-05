ليلى الحداد: كل الأحزاب بينها النهضة والدستوري الحر ستشارك في الانتخابات التشريعية

أكدت القيادية في حركة الشعب، ليلى الحداد، اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022، أن الحركة تشارك في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر بكل الدوائر.





..



.

.. ...

كل الأحزاب بينها النهضة والدستوري الحر ترشحت للانتخابات التشريعية

التزكيات تُشترى بـ10 دنانير ووصولات أدوات مكتبية

وخلال حضورها في ماتينال اذاعة شمس ، أوضحت ليلى الحداد أنه إلى الآن بلغ عدد المشاركين 121 مشاركا وسيتم ترشيح عدد من مناضلي الحزب في الـ161 دائرة.كما شددت الحداد على أن حركة الشعب ستشارك في الانتخابات المقبلة بوجوه مكشوفة من خلال ترشيح أبناء الحركة ومناضليها.وأشارت إلى أن مرشحي حزبها ليس لهم برنامج شخصي بل سيدافعون عن برنامج الحركة ومشروعها وخياراتها.وقالت ليلى الحداد، إن جميع الأحزاب السياسية ترشحت للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل.وأضافت الحداد أن حركة النهضة والدستوري الحر ترشحوا للانتخابات بقياداتهم في الصفوف الثانية والثالثة وليس بقيادات الصفوف الأولى.واعتبرت ليلى الحداد أن هذه الأحزاب ترشحت بوجوه جديدة لكنهم يعلنون في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مقاطعتهم لهذه الانتخابات.ولفتت إلى أنه عند صدور نتائج الانتخابات التشريعية ستكشف أن عدد مرشحي الأحزاب أكثر من المترشحين بصفة فردية.وأكدت ليلى الحداد وجود المال السياسي فيما يتعلق بالتزكيات للترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر.و قالت ليلى الحداد إن مناضلي حركة الشعب أكدوا أن "التزكيات تُشترى بـ10 دنانير بالنسبة لتلاميذ البكالوريا إضافة إلى وصولات أدوات مكتبية".وشددت على أن المناخ الانتخابي لم يتغيّر رغم المراسيم والقوانين الجديدة فالمال السياسي الفاسد موجود وكذلك العروشية والقبلية وفق تعبيرها.وتساءلت الحداد هل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لمراقبة كل العملية الانتخابية ولفتت إلى وجود تذبذب وتضارب في التصريحات بين أعضاء الهيئة.