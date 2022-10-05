جمعية المولد النبوي تعتذر للجمهور من 'بعض المشاهد الغير اللائقة' في احدى العروض

تقدمت جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف، في بلاغ لها مساء يوم الثلاثاء، بالاعتذار للجمهور عن انقطاع العرض لاسباب تقنية فنية بحتة خارجة عن نطاق الجمعية.
كما اعتذرت الجمعية عن محتوى احد العروض لوجود "بعض المشاهد الغير لائقة" والتي قالت الجمعية انها سبق وان نبهت أصحاب العروض بتفاديها .
كما اعتذرت الجمعية عن محتوى احد العروض لوجود "بعض المشاهد الغير لائقة" والتي قالت الجمعية انها سبق وان نبهت أصحاب العروض بتفاديها .
واكدت الجمعية انها طلبت من صاحب العرض "ايقاف هذا النوع من الرقص حالا و قد تم ذلك في الابان" حسب نص البلاغ .
ووعدت الجمعية الجماهير بالمحافظة على طبيعة المهرجان الدينية بالاساس في باقي العروض مستقبلا.
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