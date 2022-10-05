جمعية المولد النبوي تعتذر للجمهور من 'بعض المشاهد الغير اللائقة' في احدى العروض

واكدت الجمعية انها طلبت من صاحب العرض "ايقاف هذا النوع من الرقص حالا و قد تم ذلك في الابان" حسب نص البلاغ .ووعدت الجمعية الجماهير بالمحافظة على طبيعة المهرجان الدينية بالاساس في باقي العروض مستقبلا.