موظف سابق في سفارة تونس بمالطا: وثائق سرية بشان محاضر اجتماعات وأنشطة السفراء ووزير الخارجية بيد عون محلي

كشف محمد هيثم بلطيف موظف سابق في سفارة تونس بماالطا عن شبهات فساد في السفارة التونسية في مالطا موضحا انه تحصل على وثائق بشان محاضر اجتماعات وانشطة السفراء والبعثات الدبلوماسية في كامل دول العالم.

واضاف في تصريح لاذاعة الديوان أف أم " للاسف الشديد لم يتم التخلص من تلك الوثائق من قبل العون الذي اثار كثيرا من الشبهات".





وتابع محمد هيثم بلطيف " بعض الوثائق فيها محاضر لقاءات بين وزير الخارجية التونسي وعدد من المدراء العاميين في الوزارة اضافة الى بعض التفاصيل السرية التي تهم الامن الوطني".

واكد الموظف السابق ان هذا العون يحصل على امتيازات هامة وانه راسل الوزارة دون رد.

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وكان سفير تونس السابق بمالطا مثل في أكتوبر 2021 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في خصوص قضايا فساد كان قد رفعها محمد هيثم بلطيف منذ 3 سنوات ونصف.



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وقال الشاكي : كنت قد سلمت ملفات أخرى من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الارهاب الى الجهات القضائية المعنية ضد السفير ومسؤولين اخرين بوزارة الشؤون الخارجية في انتظار دعوة المعنيين للتحقيق معهم...



وتابع محمد هيثم بلطيف " بعض الوثائق فيها محاضر لقاءات بين وزير الخارجية التونسي وعدد من المدراء العاميين في الوزارة اضافة الى بعض التفاصيل السرية التي تهم الامن الوطني".واكد الموظف السابق ان هذا العون يحصل على امتيازات هامة وانه راسل الوزارة دون رد.وكان سفير تونس السابق بمالطا مثل في أكتوبر 2021 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في خصوص قضايا فساد كان قد رفعها محمد هيثم بلطيف منذ 3 سنوات ونصف.وقال الشاكي : كنت قد سلمت ملفات أخرى من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الارهاب الى الجهات القضائية المعنية ضد السفير ومسؤولين اخرين بوزارة الشؤون الخارجية في انتظار دعوة المعنيين للتحقيق معهم...