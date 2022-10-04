حادث الدراجتين الناريتين بمحطة الاستخلاص: فتح محضر الجرح على وجه الخطأ


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 20:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بأنّه تبعا لما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو تعرّض فيه دراجتين ناريتين لحادث مرور بالطريق السيارة أ1 مستوى محطة استخلاص هرڨلة في اتّجاه تونس، تمّ مباشرة محضر حادث مرور "الجرح على وجه الخطأ" نتيجة عدم الامتثال لإشارة الوقوف الصادرة عن أعوان الدورية المرورية وانزلاقها جراء مرورها فوق حواجز مسمارية بممر خاص بالمهمات الرسمية تفصيا من المراقبة ومن خلاص معلوم الطرقات السيارة.


وأضافت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّه تم إعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وسائق الدراجة النارية الكبيرة الأولى بحالة تقديم.

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