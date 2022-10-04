تزامنا مع تحقيق لبرنامج الحقائق الاربع بخصوص شركة السكك الحديدية، اندلاع حريق بمقر الشركة وسط العاصمة

أكد الثلاثاء 4 اكتوبر، مصدر نقابي من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في اتصال هاتفي إندلاع حريق بمقر الشركة الكائن بشارع فرحات حشاد وسط العاصمة.





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وأفادت اذاعة شمس أف ام ان وحدات الحماية المدنية تحولت علي علي عين المكان للسيطرة علي الحريق، الذي لا تزال اسباب اندلاعه غير واضحة.تجدر الاشارة الي ان اندلاع هذا الحريق تزامن مع تحقيق لبرنامج الحقائق الاربع حول شركة السكك الحديدية والمواد الخطيرة سريعة الاشتعال المخزنة بطريقة عشوائية.ورجح بعض المتابعين ان اندلاع الحريق قد يكون في علاقة مباشرة بهذا التحقيق بهدف اتلاف الارشيف او اي وثائق في علاقة بهذه المادة.