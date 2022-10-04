نجمات التنس العالمي في زيارات استطلاعية بمنطقتي القيروان والجم


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 12:18 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نظمت المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير بالتنسيق والتعاون مع اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس واللجنة المنظمة لدورة "الياسمين" المفتوحة للتنس بالمنستير، جولة سياحية لمجموعة من اللاعبات الدوليات المشاركات في هذه البطولة الدولية الى مدينتي الجم والقيروان.


وسمحت مختلف الزيارات لضيفات تونس من لاعبات التنس اكتشاف المعالم التاريخية والتراث الثقافي والحضاري للمنطقتين، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية والمندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان.

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وكانت اللجنة المنظمة اختارت تنظيم عملية سحب القرعة لدورة الياسمين الدولية للتنس ذات 250 نقطة، والتّي تنظم لأوّل مرّة في تونس ، في فضاء معلم الرباط الأثري بالمنستير.

وتاتي مختلف مبادرات لجنة التنظيم وهياكل وزارة السياحة بالتعريف بالمعالم الاثرية التونسية في سياق تجسيم دور الرياضة في خدمة السياحية التونسية.
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