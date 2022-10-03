جامعة ييل الأمريكية تنشر ترجمة انقليزية لكتاب راشد الغنوشي الحريات العامة في الدولة الاسلامية‎‎


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 22:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن مؤخرا الكاتب الكندي ديفيد جونستون عن نشر جامعة ييل الامريكية (Yale University Press ) لأول ترجمة بالانجليزية لكتاب الأستاذ راشد الغنوشي "الحريات العامة في الدولة الإسلامية".


يذكر انه تم إصدار الكتاب للمرة الأولى في بداية التسعينات من قبل مركز دراسات الوحدة العربية، والذي بسببه تم منع رئيس المركز الدكتور خير الدين حسيب رحمه الله، وكل منشوراته من دخول تونس.

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ويقدم راشد الغنوشي في كتابه هذا تصوراً للمشروع الإسلامي في مجال الحريات العامة، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه، ولكن ظروف السجن والملاحقة والتهجير التي تعرّض لها الغنوشي حالت دون تقديمها للمناقشة، وكان الغنوشي قد أعدّ مادة الكتاب في الفترة 1981 – 1984.

وديفيد ناس جونستون هو استاذ في الدراسات الاسلامية في كلية فولر في جامعة القديس يوسف، وقد استغرقه ترجمة الكتاب ثلاث سنوات.
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