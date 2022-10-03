صورة اليوم: العضو المؤسس للشركة الاهلية ببني خيار محمد لحمر يحتفل بأول شركة أهلية في البلاد التونسية


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 22:36 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تداولت الاثنين 3 أكتوبر، صفحات الفايسبوك صورة للعضو المؤسس للشركة الاهلية ببني خيار محمد لحمر أثارت عديد التعليقات الساخرة.


وظهر محمد لحمر وهو يغني ويضرب على الدف ما دفع النشطاء الي القول بأنه يحتفل باول شركة أهلية في تونس فيما شبهه ٱخرون بالنائب السابق بالبرلمان راشد الخياري مشيرين الي أن لديهما نفس الاختصاص.

ويأتي تداول صورة محمد لحمر على هامش استضافته في قناة التاسعة حيث اكد ان الشركات الاهلية ستساهم في الحد من البطالة مضيفا بأن سعر السهم في الشركات الاهلية سيكون 20 دينار.


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