معز بن غربية لسامي الفهري " من عود الناس على مسلسلات الوشم والمخدرات لا يمكنه اقناعهم بمسلسل تاريخي"‎‎


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 19:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
هاجم الاعلامي معز بن غربية زميليه نوفل الورتاني والمخرج سامي الفهري.
وقال بن غربية موجها كلامه لنوفل الورتاني " صحيح ان الإعلامي ليست مهمته الرفع من الذوق العام لكن في المقابل ليس من دوره الانحطاط بالذوق العام".

وأكد بن غربية ان نسب المشاهدة يجب أن تقاس بمدى تقبل المشاهد للمادة ورضائه عنها.
ووجه بن غربية كلامه للفهري قائلا " من عود الناس على مسلسلات الوشم والمخدرات والعلاقات المشبوهة لا يمكنه اقناعهم بمسلسل تاريخي مثل " تاج الحاضرة".


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