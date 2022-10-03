رفض الافراج عن القاضية المتهمة بتهريب الاموال


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 19:02 قراءة: 0 د, 15 ث
      
مثلت صباح اليوم الإثنين 3 اكتوبر 2022 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي القاضية المتهمة بتهريب الاموال على متن سيارتها الى بعض الأطراف بجهة بن قردان، وقد طلب محاميها الافراج عنها فقررت المحكمة بعد المفاوضة رفض الافراج عنها وتأجيل محاكمتها لجلسة 20 اكتوبر الجاري.

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