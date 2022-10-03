عريف سابق بالشرطة العسكرية يكشف تعرضه للتعذيب بوزارة الداخلية طيلة شهر كامل

مثل اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2022 عريف سابق بالشرطة العسكرية امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابدائية بتونس وذلك لسماعه بخصوص انتهكات جسيمة تعرض لها خلال فترة حكم بن علي حيث اتهم بمحاولة الانقلاب عليه ... واكد المتضرر خلال سماع شهادته انه إلتحق بالجيش الوطني منذ سنة 1981 وانه عمل بثكنة تطاوين برتبة عريف ثم بعد 7 سنوات أصبح عريف أول تابع للشرطة العسكرية موضحا انه عمل بالعوينه وتواصل عمله بالشرطة العسكرية بالعوينة الى حدود سنة 1991 بنفس الرتبة ،وكشف المتضرر انه كان في اجازة عمل بجندوبة وتم ايقافه من طرف الشرطة العسكرية بجندوبة أين تم الاتصال به بمقر سكناه عن طريق سيارة تابعة للجيش الوطني وتم اعلامه بوجوب الالتحاق بالعمل وقطع اجازته نظرا لنقص في الجنود وقد صدق الرواية وتم اصطحابه لاحدى ثكنات الجيش بجندوبة ،ثم تم نقله لاحقا لمقر الشرطة العسكرية بجندوبة ،ثم وفي نفس اليوم تم نقله داخل السيارة العسكرية الى" دار الباهي الادغم "المقر التابع لوزارة الدفاع أين قضى ليلته هناك وكان بمفرده ولم يقع استجوابه من طرف أي جهة ....







وفي اليوم الموالي تم نقله للثكنة العسكرية بالعوينة و تم تجريده من جميع ملابسه المدنية وتعويضها بلباس أزرق اللون ،ثم بعد فترة تم نقله مباشرة الى وزارة الداخلية على متن سيارة عسكرية ليجد نفسه بمقر وزارة الداخلية أين تم وضعه في احدى الغرق وتم تمكينه من ورقة وقلم وطلب منه تدوين مسيرته الذاتية والمهنية وكشف المتضرر انه من الاسئلة التى وجهت اليه مدى مواظبته للصلاة وأدائها وعلاقته بالاحزاب والجمعيات في تونس .



وبين المتضرر انه تعرض لشتى أنواع التعذيب والتنكيل بمقر وزارة الداخلية وتم حرق جهازه التناسلي ومناطق حساسة من جسده بواسطة الكي بالسجائر،مؤكدا ان فترة تعذيبه استمرت لمدة شهر كاملا.



