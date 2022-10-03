في برج العامري إنفجار حافلة لنقل الاسفلت


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 32 ث
      
باب نات - أنفجرت اليوم شاحنة كبيرة على مستوى مفترق سيدي علي الحطاب ببرج العامري من ولاية منوبة منا تسبب في حالة هلع خاصة بعد أن ترددت اخبار من كونها محملة بقوارير الغاز الطبيعي .


وفي اتصال هاتفي لباب نات مع العميد والناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة كشف لنا ان صهريجا من الحجم الكبير يحتوي اطنانا من مادة الاسفلت المسيّل المستعمل في تهيئة الطرقات، اشتعلت فيها النيران مؤكدا انه منذ الاعلام عن الحادثة تم على الفور إرسال شاحنتي اطفاء وسيارة اسعاف مبينا انه لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية وان السائق لم يصب حيث غادر الشاحنة بمجرد اشتعالها.

ونفى العميد معز تريعة ما تم تداولة حول ان العملية مقصودة.

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