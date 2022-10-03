قبلي: وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية يزور القرية الحرفية "الفردوس" والشباك الموحد للخدمات الادارية برجيم معتوق ويقر تسوية الوضعية العقارية للمشروعين

أدى محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 زيارة عمل إلى ولاية قبلي مرفوقا بوالي الجهة محمد الطيب الخليفي وبحضور نبيل عبيدي رئيس الديوان و رئيسة بلدية رجيم معتوق والمدير العام لديوان تنمية رجيم معتوق وعدد من إطارات الوزارة والاطارات الجهوية والمحلية.





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وتولى الوزير زيارة مشروع القرية الحرفية الفردوس بمعتمدية رجيم معتوق والمقامة على قطعة أرض دولية وأذن بتسوية الوضعية القانونية والعقارية للقرية بعرض ملف المشروع على اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية في الاسابيع القادمة حتى يتسنى الشروع في استغلالها.وتم انجاز المشروع من قبل ديوان تنمية رجيم معتوق بتمويل أجنبي وتحتوي على 10 محلات حرفية في مجال تثمين منتوجات النخيل وتحويلها وغيرها من الانشطة.كما تعهد الوزير بتخصيص العقار المتعلق بالشباك الموحد للخدمات الادارية لوزارة الشؤون الاجتماعية حتى يتسنى توظيفه في أحسن الآجال وتقريب الخدمات الى المواطنين بالجهة.هذا وكانت الزيارة فرصة للتفاعل مع مشاغل مجموعة من أهالي الجهة خاصة من الشباب المعطل عن العمل وتعهد بالنظر فيها بالتنسيق المباشر مع السلط الجهوية ذات الاختصاص.