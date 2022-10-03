زياد الهاني: قيس سعيّد عاجز... وعوضا عن مواجهة المشاكل يتحدث عن التآمر والتعطيل

قال الاثنين 3 اكتوبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام زياد الهاني ان رئيس الجمهورية قيس سعيد عاجز عن ادارة الشأن العام في البلاد.





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وتابع الهاني مستنكرا " رئيس الجمهورية عوض مواجهة المشاكل يتحدث عن التٱمر والتعطيل " مشيرا الي التصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية بخصوص مشروع المدينة الصحية بالقيروان.تجدر الاشارة الي ان رئيس الجمهورية وخلال زيارته الي مستشفى الرابطة اتهم اطرافا تدعي الوطنية بتعطيل تمويلات مشروع المدينة الصحية.وخلال زيارته الي مستشفى الرابطة يوم السبت 1 أكتوبر، قال رئيس الجمهورية "نشاء لله نلقاو التمويلات للمدينة الصحية لأنو ثمة ناس يدّعيو الوطنية، في عوض تعاون عالتمويلات، قامت بتعطيل التمويلات".وتابع قائلا "التمويلات كانت موجودة في وقت من الاوقات لكن تم تعطيلها لحسابات داخلية وكأن الامر يتعلق بشخص رئيس الجمهورية وليس بجميع التونسيين".وكان صدر بالرائد الرسمي، في جانفي 2022، أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وضبط تنظيمها وطرق سيرها.ويهدف مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان خصوصا إلى تشييد مدينة مندمجة تتوفّر بها كلّ الاختصاصات الطبية وتحسين البنية التحتية الصحية بمنطقة المشروع من خلال تركيز هياكل صحيّة وإستشفائيّة مدنية وعسكريّة ومؤسّسات تعليم عالي ومجمّعات صناعيّة وتجاريّة وتجمعات سكنية ومشاريع مساندة، وتقريب الخدمات من متساكني ولايات الجنوب والوسط الغربي، وخلق ديناميكية اقتصادية وتوفير مواطن شغل جديدة.