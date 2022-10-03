على موقع الكتيبة... "بُولط تونس"... غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب

وأضافت أن تطبيق بولط ينوءُ بشبهات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال في تونس علاوة على خرقه لقانون حماية المعطيات الشخصية ووضعه بيانات شخصيّة لمواطنين ـلتونسيّين على ذمّة شركة إسرائيلية.