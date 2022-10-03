سنية الدهماني " الرئيس في بالو نعيشو في سنغفورة... واحلامه لا تزال وردية

وجهت الكرونيكوز في اذاعة الديوان اف ام سنية الدهماني انتقادات لخطاب رئيس الجمهورية بشان الوضع الصحي والتعطيلات المتعلقة بالمشاريع الصحية الوطنية.

وقالت الدهماني " الرئيس يعتبر أننا في سنغفورة واحلامه وردية ولا يعي حجم المصاعب والازمة" مضيفة " القطاع الصحي يعاني منذ مدة".



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وتابعت الدهماني " أعتقد أن مواصلة رئيس الجمهورية في اتهام أطراف ولوبيات دون ذكرها لم يعد مقنعا".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اتهم أطرافا لم يذكرها بتعطيل التمويلات لفائدة مشروع المدينة الصحية بالقيروان.وخلال زيارته الي مستشفى الرابطة يوم السبت 1 أكتوبر، قال رئيس الجمهورية "نشاء لله نلقاو التمويلات للمدينة الصحية لأنو ثمة ناس يدّعيو الوطنية، في عوض تعاون عالتمويلات، قامت بتعطيل التمويلات".وتابع قائلا "التمويلات كانت موجودة في وقت من الاوقات لكن تم تعطيلها لحسابات داخلية وكأن الامر يتعلق بشخص رئيس الجمهورية وليس بجميع التونسيين".وكان صدر بالرائد الرسمي، في جانفي 2022، أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وضبط تنظيمها وطرق سيرها.ويهدف مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان خصوصا إلى تشييد مدينة مندمجة تتوفّر بها كلّ الاختصاصات الطبية وتحسين البنية التحتية الصحية بمنطقة المشروع من خلال تركيز هياكل صحيّة وإستشفائيّة مدنية وعسكريّة ومؤسّسات تعليم عالي ومجمّعات صناعيّة وتجاريّة وتجمعات سكنية ومشاريع مساندة، وتقريب الخدمات من متساكني ولايات الجنوب والوسط الغربي، وخلق ديناميكية اقتصادية وتوفير مواطن شغل جديدة.