قائد قوات بعثة أممية يشيد بالوحدة الجوية العسكرية التونسية في مالي


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 07:23 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أشاد الجنرال Kees Matthijssen قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بحرفية فريق الوحدة الجوية العسكرية التونسية التي تولى تكريمها.


وقال في تغريدة على تويتر اليوم إن الوحدة التونسية برهنت خلال مشاركتها الأممية على جاهزيتها وحرفيّتها ومرونتها في التعامل والتدخّل رغم التحديات والصعوبات العديدة.



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