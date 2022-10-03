أشاد الجنرال Kees Matthijssen قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بحرفية فريق الوحدة الجوية العسكرية التونسية التي تولى تكريمها.
قائد قوات بعثة أممية يشيد بالوحدة الجوية العسكرية التونسية في مالي
En continu...
الاثنين 03 أكتوبر 2022 | 7 ربيع الأول 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:29
|12:15
|06:16
|04:50
|
22°
|30°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.57 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-21
|28°-21
|28°-20
|30°-23
|30°-22
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 56 035) أحداث مؤسفة في مباراة الجزائر والم
( 41 631) قناة تونسنا تعتذر لمشاهديها بعد تف
( 37 134) الترفيع في أسعار المحروقات بداية م
( 30 365) المواطنة التي قامت بتصوير نقيب الح
( 29 339) غليان شديد صلب موظفي البنوك و الم
( 29 335) الكاف: وصول 20 شاحنة محملة بألفي ط
( 22 703) مرسوم رئاسي: السجن بين 3 و6 سنوات
( 18 496) سهيل بوخريص... خلال الساعات القاد
( 18 351) فاطمة بن سعيدان تؤكد انه تم نشر صو
( 17 714) تطورات جديدة في قضية وفاة مدرب الن
( 17 165) بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القد
( 16 631) ملف التسفير :الاحتفاظ بعلي العريض
( 16 371) وزارة الداخلية تعلن الغاء استخدام
( 16 256) حفيظ حفيظ: نسبة الزيادة في القطاع
( 16 077) زياد الهاني " اعتذر عن تصريحي بشأن
( 15 738) انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلامي
( 15 204) محامية مالك عقار مقر النقابة الوطن
( 15 115) الاحتفاظ بضابط في الحرس ومباشرة ق
( 14 949) سنية الدهماني : ولد وزير الداخلية
( 14 940) القاضي المستقيل من هيئة الانتخابات
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ Madrid
095538am
jeu. 30 juin
06:47am 15:01 09:48pm
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 254087