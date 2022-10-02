شفتر: قيس سعيّد أوفى بكلّ ما وعد وما فعله من الانجازات الكبري في تاريخ تونس

جدّد الاحد 2 أكتوبر، "كبير المفسّرين" أحمد شفتر اشادته برئيس الجمهورية قيس سعيد ومشروعه السياسي الذي عبّر عن معالمه منذ 2011.

وقال شفتر خلال استضافته في قناة التاسعة ان ما فعله قيس سعيد انجازات كبرى في تاريخ تونس وأوفى بكل ما وعد وما قاله في أفكاره مشددا على ان قيس سعيد شخص صادق وطيب وكفؤ.











