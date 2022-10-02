مذيوب يدعو لفتح بحث في التهم الموجهة للنواب بالحصول على 150 الف دينار مقابل تمرير قوانين

وجه النائب في البرلمان المنحل ماهر مذيوب رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالبا بضرورة ان يكشف عن النائب الذي قبض 150الف دينار للموافقة عن كل فصل في كل مشروع القانون ، كأحد مظاهر الفساد خلال الفترة الماضية.

وقال مذيوب ان الرئيس يردد دائما مثل هذه الاتهامات دون دليل ودون اتهام احد داعيا الى فتح بحث في تلك التهم.









..



.

وكتب مذيوب في صفحته الرسمية على الفايسبوك الرسالةة التالية:

" بسم الله الرحمن الرحيم

تونس في 02 أكتوبر 2022.

.. ...

من النائب ماهر المذيوب النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.

سؤال مباشر و عاجل للسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

رئاسة الجمهورية التونسية

اما بعد، فقد اعدتم مساء امس السبت 01 أكتوبر 2022،

في اجتماع محلي بمدينة بني خيار ،بحضور الوالية و جمع من المواطنين، بان النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، يقبض 150الف دينار للموافقة عن كل فصل

في كل مشروع القانون ، كأحد مظاهر الفساد خلال الفترة الماضية.

و حيث انكم، اعدتم ،ذكر هذه الواقعة،مرارا و تكرارا، فإننا نعيد مطالبتكم بكل قوة،ان تكلفوا وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي

في هذه القضية الخطيرة و تقديم المشتبه بهم إلى العدالة

في أقرب وقت ممكن، لينالوا جزاءهم ،و نعرف و يعرف الشعب التونسي،من هؤلاء النواب الفاسدين.

اما انكم ترددون، هذه الحادثة مرارا وتكرارا، بدون اتخاذ

ما يمليه عليكم واجبكم الأخلاقي و القانوني،فإن الأمر يدعو

إلى الريبة و الشك ،،،

مع حفظ حقنا الكامل في الدفاع عن سمعتنا و كرامتنا.

النائب ماهر المذيوب النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية."









