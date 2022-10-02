محامي الافريقي يفتح النار على رئيس هلال الشابة: أستغرب من الاعلام والرأي العام الرياضي أنه يُنصت لشخص كاذب ومافيوزي خبير في الفساد


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 11:31قراءة: 0 د, 31 ث
      
نشر السبت 1 اكتوبر، عضو اللجنة القانونية للنادي الافريقي التومي بن فرحات تدوينة هاجم من خلالها رئيس هلال الشابة توفيق المكشر على خلفية اتهاماته للنادي الافريقي بالتدليس.


ووصف تومي بن فرحات رئيس هلال الشابة بالكاذب وتحداه ان يذهب للقضاء كما وصفه بالمافيوزي الخبير في الفساد والصادرة ضده أحكام منذ سنة 1996 معبّرا عن استغرابه من انصات الاعلام والرأي العام الرياضي له.

وفي ختام تدوينته اعتذر التومي بن فرحات عن أسلوب كتابته وخاطب رئيس الشابة قائلا "يمكنك الان أمر كلابك بالفايسبوك و الاعلام لنهش عرضي كما تفعل دائما و يمكنك التشكي و حينها سأقدم كل ما يثبت كلامي حول تاريخك و حاضرك".


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