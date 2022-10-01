قيس سعيّد يتّهم أطرافا "تدّعي الوطنية" بتعطيل التمويلات لمشروع المدينة الصحية بالقيروان

أفاد السبت 1 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن أطرافا لم يذكرها قامت بتعطيل التمويلات لفائدة مشروع المدينة الصحية بالقيروان.





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وخلال زيارته الي مستشفى الرابطة قال رئيس الجمهورية "نشالله نلقاو التمويلات للمدينة الصحية لأنو ثمة ناس يدّعيو الوطنية، في عوض تعاون عالتمويلات، قامت بتعطيل التمويلات".وتابع قائلا "التمويلات كانت موجودة في وقت من الاوقات لكن تم تعطيلها لحسابات داخلية وكأن الامر يتعلق بشخص رئيس الجمهورية وليس بجميع التونسيين".