خلال زيارته مستشفى الرابطة: سعيد يدعو الى توفير دوريات امنية واعادة تنظيم الادارة والحد من الفساد


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 19:17قراءة: 0 د, 39 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، زيارة لمستشفى الرابطة بالعاصمة.
ودعا رئيس الدولة الى توفير دوريات امنية لتامين المستشفى مع اعادة تنظيم كاملة على مستوى الادارة.

وقال رئيس الجمهورية انه "لابد من اعادة التفكير في الاقسام والمعدات والفساد الموجود خاصة في عديد المجالات بالمستشفى".

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حول هجرة الأطباء: 'أحنا نسلفو فيكم ولا انتوما تسلفو فينا'

و قال رئيس الجمهورية ان اعداد الاطباء الذين غادروا البلاد يعتبر مرتفعا، منوها الى ان كلفة تعليمهم وتكوينهم تتكلف مئات الملايين على المجموعة الوطنية.
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وتعليقا على هذه الظاهرة، قال رئيس الدولة للدول المستقبلة للاطباء: "انتوما تسلفو فينا ولا احنا نسلفو فيكم'.

واضاف رئيس الجمهورية ان عدم توفير المناخ اللازم والتجهيزات اللازمة، هو ما يدفع الاطباء للهجرة الى الخارج.

مشيرا الى وجود اعداد كبيرة من الاطباء المؤمنين بالمرفق العمومي.



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