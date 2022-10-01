عبير موسي: 'البلاد ليست ملكا لوالي تونس وعليه أن يحترم حق المحتجين'

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمسك أنصار الحزب بالقيام بالوقفة الاحتجاجية التي سبق أن تم الاعلان عن تنظيمها اليوم أمام وزارة المرأة والاسرة والطفولة بالعاصمة احتجاجا على اقصاء المرأة من الحياة الساسية.





..



.

.. ...

سعيّد يمنع المرأة من الوصول إلى مواقع السلطة..

واكدت موسي منع السلطة لانصار الدستوري الحر من التجهيز للقيام بالوقفة الاحتجاجية، قائلة إن "البلاد ليست ملك والي تونس وعليه أن يحترم حق المحتجين".و أكدت موسي أن والي تونس قرر منع الدستوري الحر من وضع منصة والتجهيزات المتعلقة بتنظيم الوقفة الاحتجاجية.وقالت موسي " اليوم إذا ما كان هناك تواطئ من الطبقة السياسية والمنظمات النسائية التي سكتت لم تتحرك فان الحزب الدستوري الحر يعتبر أن حقوق المرأة قضية مجتمع يوم15 اكتوبر على والي تونس أن يجهز نفسه للمسيرة والوقفة الاحتجاجية من الباساج لوزارة التجارة".يشار إلى أن أنصار الدستوري الحر تجمعوا أمام مقر وزارة المرأة بالعاصمة احتجاجا على ما اعتبروه قرارا شخصيا من والي تونس بمنع الوقفة الاحتجاجية.وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد نسف حقوق المرأة ''بجرّة قلم'' في مرسوم الانتخابات الذي ضرب مبدأ التناصف في الترشح للمحطات الانتخابية، وفق تعبيرها.وتابعت موسي بأن المرسوم الرئاسي المذكور يحرم المرأة التونسية من الوصول الى مجلس نواب الشعب، في استهداف مباشر للحزب الدستوري والنموذج المجتمعي الحداثي، وفق قولها.وأضافت موسي أن ''المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية تباعا تتجه، حسب زعمها، إلى إرساء دولة على النموذج الخميني من خلال سن قوانين تكرس دولة الخلافة وتعيد المرأة الى عصر الظلمات''، وفق تعبيرها.واعتبرت موسي أن رئيس الدولة قيس سعيد ممعن في اتجاه منع المرأة من حق التظاهر على حد تعبيرها، مؤكّدة أنها ماضية في أهداف حزبها الرامية إلى إسقاط الرئيس قيس سعيد من الحكم، وفق قولها.