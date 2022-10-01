محمد بوغلاب : " في بلاد العلو الشاهق... كل شي مقطوع"

علق الاعلامي محمد بوغلاب على تدهور الوضع المعيشي في تونس في خضم سكوت السلطة او ما وصفها " بدولة العلو الشاهق".
واضاف محمد بوغلاب في فيديو "ما يفلت شي2" نشره في صفحته على الفايسبوك / واليوتوب " ماعادش خالطين على ماء او حليب او زبدة او زيت او دجاج فما بالك باللحم والسمك".
واضاف محمد بوغلاب في فيديو "ما يفلت شي2" نشره في صفحته على الفايسبوك / واليوتوب " ماعادش خالطين على ماء او حليب او زبدة او زيت او دجاج فما بالك باللحم والسمك".
وتابع بوغلاب " يا ترى هل جماعة العلو الشاهق " ياكلو في حوتة ويشربو الماء المعدني".
واضاف محمد بوغلاب " الشباب التونسي غادر البلاد من الفقر ووزارة التجارة لا تزال تتحدّث عن مكافحة التجارة والمضاربة غير المشروعة"... فيديو
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