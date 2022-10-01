محمد بوغلاب : " في بلاد العلو الشاهق... كل شي مقطوع"

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وتابع بوغلاب " يا ترى هل جماعة العلو الشاهق " ياكلو في حوتة ويشربو الماء المعدني".واضاف محمد بوغلاب " الشباب التونسي غادر البلاد من الفقر ووزارة التجارة لا تزال تتحدّث عن مكافحة التجارة والمضاربة غير المشروعة"... فيديو