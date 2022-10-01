صدور قرار المصادقة على الملحق التعديلي الخاص بالاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين "الكنام" ونقابة أطباء القاع الخاص بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد4 للاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.







وينص الفصل الأول من القرار على أنه تتم المصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المصاحب لهذا القرار والمبرم بين الطرفين بتاريخ 5 جويلية 2022.



