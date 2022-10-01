تمكين الطلبة العائدين من أوكرانيا في الاختصاصات الطبية من تربصات تطبيقية

أعلنت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، أنه تم التنسيق مع كليات الطب وكلية طب الاسنان بالمنستير وكلية الصيدلة بنفس الجهة، لدراسة مطالب الطلبة التونسيين المزاولين دراستهم في الاختصاصات الطبية بأوكرانيا وتمكينهم في حدود طاقة الاستيعاب بالمؤسسات الصحية من القيام بالتربصات المطلوبة.







ودعت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها الطلبة المعنيين الاتصال بإحدى المؤسسات المذكورة للقيام بالإجراءات المطلوبة، وذلك في اطار متابعة وضعيات الطلبة التونسيين بأوكرانيا على اثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر فيفري 2022 وتمكينهم من اجراء التربصات التطبيقية بعد ان تم اجلاء العديد منهم.



