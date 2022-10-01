تمكين الطلبة العائدين من أوكرانيا في الاختصاصات الطبية من تربصات تطبيقية


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 09:53قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، أنه تم التنسيق مع كليات الطب وكلية طب الاسنان بالمنستير وكلية الصيدلة بنفس الجهة، لدراسة مطالب الطلبة التونسيين المزاولين دراستهم في الاختصاصات الطبية بأوكرانيا وتمكينهم في حدود طاقة الاستيعاب بالمؤسسات الصحية من القيام بالتربصات المطلوبة.


ودعت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها الطلبة المعنيين الاتصال بإحدى المؤسسات المذكورة للقيام بالإجراءات المطلوبة، وذلك في اطار متابعة وضعيات الطلبة التونسيين بأوكرانيا على اثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر فيفري 2022 وتمكينهم من اجراء التربصات التطبيقية بعد ان تم اجلاء العديد منهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253987



En continu...

Toutes les news...
السبت 01 أكتوبر 2022 | 5 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:31 12:16 06:14 04:48
Babnet
25°
Babnet26°Babnet% 47:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2128°-1929°-2028°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    23368,8

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20698 DT        1$ =3,30872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   876,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   